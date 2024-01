Na een onconventionele kunstliefhebber krijgen de Denen een stoere sportfanaat

Denemarken staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Met het aangekondigde aftreden van koningin Margrethe II, met 52 jaar de langstzittende vorst van Europa, moet haar oudste zoon prins Frederik aan hoge verwachtingen voldoen. De 55-jarige kroonprins neemt over twee weken, op 14 januari, het stokje over van zijn moeder en zal dan de troon bestijgen als Frederik X.

De 83-jarige Margrethe kondigde gisteravond geheel onverwacht haar troonsafstand aan in haar jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. Onverwacht, want abdicatie is in Denemarken hoogst ongebruikelijk. Sinds de introductie van de erfelijke monarchie in 1660 is er geen monarch geweest die vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon.

Ook Margrethe zei altijd dat ze tot haar dood wilde aanblijven, maar na haar rugoperatie van vorig jaar ging ze daar anders over denken, zei ze in haar toespraak.

"Wat ook meespeelt, is dat het koningshuis in Denemarken nog nooit zo populair is geweest als nu", zegt correspondent Rolien Créton in het NOS Radio 1 Journaal. "Niet alleen Margrethe, maar ook prins Frederik en vooral zijn vrouw Mary uit Australië. Zij is zelfs het populairste lid van het Deense koningshuis. Dus ook strategisch is het voor de koningin een goed moment om ermee op te houden."

Plichtsgetrouwe kunstliefhebber

Margrethe erfde de troon na de dood van haar vader, op 14 januari 1972. De familie was toen niet erg populair, maar Margrethe slaagde erin de steun voor de monarchie te vergroten, zegt koningshuiskenner Kemal Rijken. "Margrethe was moderner, ze ging bijvoorbeeld veel opener om met de media. Ze moderniseerde de monarchie, paste die stap voor stap aan, zodat nieuwe generaties die als een betekenisvol instituut gingen zien."

"Ze is plichtsgetrouw en belezen, een liefhebber van kunst en cultuur", zegt Rolien Créton. "Op sommige punten was ze onconventioneel. Zo is ze bijvoorbeeld een kettingroker." Volgens Rijken is ze ook een eenvoudige, zuinige vrouw. "Ze heeft geen smartphone. Overal in haar paleis staan nog vaste telefoons."