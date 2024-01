Eintracht Frankfurt verlost Van de Beek van reservebank in Manchester

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Sport-directeur Markus Krösche van de Duitse club is lovend over Van De Beek. "Hij past perfect bij onze spelopvatting en hij zal een belangrijk puzzelstukje zijn voor ons team. Hij brengt ook een schat aan internationale ervaring mee, waar onze jonge spelers van kunnen profiteren. Van de Beek is ook doelgevaarlijk en kan onze aanvallers tot scoren brengen."

In de afgelopen jaren speelde Van de Beek 62 wedstrijden voor The Red Devils en scoorde daarin twee keer.

Van de Beek kreeg in 2020 een droomtransfer te pakken toen hij voor ruim 40 miljoen euro van Ajax naar Manchester United trok. Alleen kreeg de middenvelder uit Nijkerkerveen nooit echt goed voet aan Engelse grond. Basisspeler werd hij niet, hij moest vaak vanaf de bank of de tribune toekijken.

Met het oog op het Europees kampioenschap in Duitsland komende zomer is het voor Van de Beek ook belangrijk om weer aan spelen te komen. De middenvelder is al tijden niet in beeld bij Oranje, maar dat kan met goede optredens in het gastland omkeren.