Kieshulp voor fris en chips is aangepast, maar Nutri-Score niet vrij van kritiek

Dit jaar zal de Nutri-Score, die met label A, B, C, D of E aangeeft hoe gezond een product is, steeds meer te zien zijn in supermarkten. Na een proefperiode van bijna drie jaar waarin het label de nodige kritiek kreeg, is de Nutri-Score vanaf vandaag het officiële voedingskeuzelogo van de overheid. Maar de discussies over het nut ervan zijn ook na een aantal verbeteringen nog niet helemaal verdwenen.

Een internationaal comité van wetenschappers heeft het algoritme waarmee de score wordt berekend verbeterd. Een veelgehoord kritiekpunt was dat het oude label voornamelijk keek naar afzonderlijke ingrediënten in plaats van het product als geheel. Met het vernieuwde label zijn er nu geen diepvriespizza's meer die een score A krijgen. De nieuwe Nutri-Score wordt vanaf dit jaar in fases ingevoerd.