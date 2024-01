Eredivisieclubs vliegen uit in winterstop: van Tegelen tot Marrakech

Na een korte vakantie - van Kerstmis tot en met Oud & Nieuw - beginnen de eredivisieclubs aan hun voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De meeste clubs slaan hun tenten voor een trainingskamp op in een warmer land - tien in Spanje, één in Turkije, één in Marokko - en de andere clubs zoeken het dichter bij huis: één in Duitsland, twee in Nederland en drie clubs gaan (vooralsnog) helemaal niet weg. We gaan de clubs op basis van de ranglijst af. PSV: Spanje (2-8 januari) De koploper van de eredivisie trekt naar het zuiden van Spanje. De selectie van coach Peter Bosz verblijft in de Andalusische kustplaats Estepona en speelt op zondag 7 januari in het Marbella Football Center twee oefenwedstrijden, een tegen Heracles Almelo en een tegen het Duitse Hamburger SV.

Feyenoord: Spanje (1-7 januari) Geen rustige nieuwjaarsdag voor de regerend landskampioen. Feyenoord vertrekt vandaag al naar Zuid-Spanje. Evenals in voorgaande jaren kozen de Rotterdammers voor het Marbella Football Center als onderkomen. Zaterdagmiddag staat een nader te bepalen oefenwedstrijd gepland. FC Twente: Spanje (2-8 januari) FC Twente belegt een trainingskamp in het Spaanse Oliva, zo'n 75 kilometer ten zuiden van Valencia. De ploeg van trainer Joseph Oosting speelt op zondag 7 januari een oefenwedstrijd tegen CD Eldense in het Estadio Nuevo Pepico Amat, de thuishaven van de nummer 15 van de Segunda División. AZ: Spanje (2-6 januari) AZ slaat zijn tenten op in Zuid-Spanje in Estepona. Op de laatste dag van het trainingskamp spelen de Alkmaarders in het Banús Football Center in Marbella een oefenduel van vier keer een half uur met Borussia Dortmund, de komende tegenstander van PSV in de Champions League.

Ajax: Spanje (2-7 januari) Ajax likt de wonden van een memorabel slechte eerste seizoenshelft in het Zuid-Spaanse Cádiz. Ook het Duitse Hannover 96 verblijft in die buurt en beide teams treffen elkaar zondag voor een oefenwedstrijd ter afsluiting van het trainingskamp in het Estadio Municipal Antonio Gallardo in Arcos de la Frontera. Go Ahead Eagles: Nederland (2-6 januari) Go Ahead Eagles houdt het aantal kilometers beperkt met een verblijf in het Brabantse Mierlo, in de buurt van Helmond. Het trainingskamp wordt op zaterdag 6 januari afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in Mönchengladbach. Sparta Rotterdam: Spanje (2-7 januari) Sparta Rotterdam reist af naar het zuidoosten van Spanje, waar in San Pedro del Pinatar, in de buurt van Murcia, een trainingskamp wordt belegd. Op zaterdag 8 januari spelen de Rotterdammers in de Pinatar Arena een oefenwedstrijd tegen het Belgische OH Leuven. NEC: Spanje (2-7 januari) NEC start het nieuwe jaar met een trainingskamp in het Zuid-Spaanse Mijas, vlakbij Málaga. De Nijmegenaren spelen op 5 januari een oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf in Coín. sc Heerenveen: Nederland (4-7 januari) Het Noord-Limburgse dorpje Tegelen, gemeente Venlo, is waar sc Heerenveen een kort trainingskamp heeft gepland. De Friezen spelen tijdens de driedaagse trip ook een oefenwedstrijd, vermoedelijk tegen Almere City.

Fortuna Sittard: blijft thuis Vorig jaar gingen de Limburgers nog naar Turkije, dit jaar gaat Fortuna Sittard niet op trainingskamp. De nummer 10 van de eredivisie bereidt zich in Limburg voor op de tweede seizoenshelft. PEC Zwolle: Duitsland (3-6 januari) Voor PEC Zwolle geen vlucht naar het zonnige zuiden, maar een bustrip naar het oosten. De ploeg van trainer Johnny Jansen strijkt neer in het Duitse Barsinghausen, onder de rook van Hannover, en sluit het trainingskamp af met een wedstrijd tegen VfL Osnabrück in Ankum op 6 januari. Excelsior: Spanje (3-8 januari) Excelsior, dat net als FC Utrecht zeventien punten haalde uit de eerste zestien wedstrijden, gaat naar dezelfde regio als FC Utrecht, naar Alicante aan de Costa Blanca. De Kralingers spelen er ook een oefenwedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. FC Utrecht: Spanje (3-9 januari) FC Utrecht gaat evenals de vorige winterstop naar het Real Club de Golf Campoamor Resort in Orihuela aan de Costa Blanca. De Domstedelingen spelen waarschijnlijk op 7 januari een oefenwedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. Almere City FC: blijft thuis Met een keurige veertiende plaats besloot Almere City FC zijn eerste half jaar in de eredivisie. Het is voor de Almeerders geen reden voor grote plannen in de winterstop. Almere City blijft trainen op het eigen complex. Mogelijk volgt nog een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen in Limburg. Kijk hieronder naar de stand in de eredivisie en het programma bij de start voor de tweede seizoenshelft op 12, 13 en 14 januari 2024: