Verdachte aangehouden die na dodelijke aanrijding Oldehove doorreed

Na een dodelijk ongeval in het Groningse Oldehove is een 42-jarige man aangehouden die na het ongeluk was doorgereden, meldt de politie.

Volgens de politie reed de man rond 17.10 uur drie voetgangers aan, waarbij een 21-jarige man uit de gemeente Westerkwartier, waar Oldehove onder valt, ter plekke om het leven kwam. Twee andere mannen van 18 en 19 jaar, ook uit de gemeente Westerkwartier, raakten ernstig gewond en zijn met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte, die ook uit de gemeente komt, werd kort na de aanrijding aangehouden in de omgeving van Oldehove. Hij zit vast voor verhoor. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.