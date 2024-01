Zeker 200 arrestaties rond jaarwisseling, tientallen agenten gewond

De politie heeft in de afgelopen nieuwjaarsnacht minstens 200 mensen opgepakt, blijkt uit de eerste schattingen van de politie. Op verschillende plekken grepen agenten in vanwege ongeregeldheden. De politie was in het hele land druk vanwege vernielingen, brandstichtingen, opstootjes en begeleiding van hulpverleners. Uit de voorlopige cijfers blijkt ook dat tientallen agenten vannacht gewond zijn geraakt, onder meer door vuurwerk.

"Dat is volstrekt onacceptabel", zegt Peije de Meij, landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie. "Dit is helaas de realiteit waarin we moeten opereren tijdens de nieuwjaarsnacht, want we zien dit iedere jaarwisseling weer terugkomen." De politie spreekt van een drukke nacht met heftige incidenten, waarbij er veel geweld was tegen hulpverleners en waarbij de politie het "vaak flink voor de kiezen" kreeg.

Groepen met bivakmutsen

Onder meer in Alphen aan den Rijn, Bedum en Hedel werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om de brandweer te ondersteunen bij het blussen van branden. In onder meer Huizen, Poortugaal en Amsterdam-West trad de ME op tegen "grote groepen mensen met bivakmutsen die doelbewust de confrontatie met de politie opzochten", zo meldt de politie.