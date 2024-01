Osaka wint bij rentree na zwangerschap, Kvitova kondigt juist zwangerschap aan

Viervoudig grandslamwinnares Osaka beviel afgelopen zomer van dochter Shai. Daarvoor had ze zich al tijdelijk teruggetrokken uit het tennis, omdat ze leed aan depressies en last had van blessures. Haar laatste wedstrijd was in september 2022.

Naomi Osaka is 2024 goed begonnen. De Japanse won bij het WTA-toernooi van Brisbane bij haar rentree op de tennisbaan in de eerste ronde direct van de Duitse Tamara Korpatsch: 6-3, 7-6 (9).

Ondanks haar lange afwezigheid begon de 26-jarige Osaka goed in Australië. Ze brak Korpatsch meteen op love en gaf die voorsprong in de eerste set niet meer weg. In de tiebreak van de tweede set overleefde ze twee setpunten en sloeg ze op haar derde matchpoint toe.

"Ik ben best trots op mezelf en denk dat ik een goed niveau heb laten zien", zei Osaka. "Ik waardeer het enorm dat mensen naar mijn wedstrijden komen en voor mij juichen, omdat er een tijd was dat ik nog maar een klein kind was en mijn eigen rolmodellen probeerde te zien spelen. Het voelt dus nog altijd surrealistisch om op deze banen te spelen."

Kvitova in verwachting

Waar Osaka weer terug is op de tennisbaan, zal de Tsjechische Petra Kvitova zich even terugtrekken. De tweevoudig winnares van Wimbledon kondigt aan dat ze in verwachting is van haar eerste kind.

"Op de eerste dag van 2024 wil ik jullie een gelukkig nieuwjaar wensen en het opwindende nieuws delen dat Jiri en ik deze zomer een baby in onze familie zullen verwelkomen", schreef Kvitova op Instagram.

De 33-jarige Kitova is momenteel de nummer zeventien van de wereld. Ze won Wimbledon in 2011 en 2014.