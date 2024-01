De Jong is in Barcelona bij club waar hij altijd wilde zijn: 'Nu nog grote prijs'

In 2023 voegde De Jong een Spaanse landstitel en Spaanse Supercup toe aan zijn palmares. Hij had al een Nederlandse titel (2019), een KNVB-beker (2019) en een Spaanse beker (2021) achter zijn naam staan.

Maar dat de 26-jarige De Jong bij zijn droomclub speelt, betekent niet dat hij verzadigd is. "Ik heb nog niet de prijzen gewonnen die ik wil winnen en ben ook nog niet de speler die ik wil zijn. Er is nog ruimte voor verbetering en ik heb nog tijd, maar het liefst ben ik daar zo snel mogelijk."

Hij is bezig aan zijn vijfde seizoen bij FC Barcelona en als het aan Frenkie de Jong ligt, is het niet zijn laatste. "Ik ben bij de club waar ik altijd al wilde zijn, waar ik van droomde", zegt de middenvelder in een interview met de NOS.

"Je kan beslissend zijn op verschillende manieren", legt hij uit. "Beslissend zijn wordt vaak gelinkt aan goals en assists. Voor mijn positie ligt dat anders. Ik wil op een andere manier belangrijk zijn. Daarin kan ik nog stappen maken en ben ik nog niet waar ik wil zijn."

'Nog superveel om voor te spelen'

Met een vierde plaats in La Liga verloopt het seizoen van FC Barcelona tot nu toe niet naar wens. Maar naast de competitie valt er nog genoeg te winnen voor de ploeg van trainer Xavi.

Bij de laatste 32 van de Copa del Rey is UD Barbastro, uitkomend op het vierde niveau van Spanje, de komende tegenstander. Op 11 januari kan Barça ten koste van Osasuna de finale van de Supercopa bereiken en in februari en maart wacht de Italiaanse kampioen Napoli in de achtste finales van de Champions League.

"We staan er niet goed voor in de competitie, dat is nu eenmaal zo", zegt De Jong. "Maar we hebben nog een seizoenshelft te gaan. Je weet het nooit. In de Champions League werden we eerste in onze poule. Dat is gewoon goed. Er is nog superveel om voor te spelen."