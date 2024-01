Albert Heijn haalt tabak al uit de schappen, vapeshops zien hun kans schoon

Sigaretten en andere rookwaren liggen vanaf vandaag niet meer in de schappen van honderden Albert Heijn-winkels. De winkelketen stopt op de meeste locaties met de verkoop van tabak.

Albert Heijn volgt daarmee supermarktketen Lidl, die twee jaar geleden al stopte met de verkoop van tabak. Ze lopen daarmee vooruit op 1 juli. Vanaf die datum mogen supermarkten helemaal geen tabaksproducten meer verkopen.

Terwijl supermarkten sigaretten uit de winkels halen, zetten verkopers van elektrische sigaretten ze juist in hun schappen. Doordat deze zogenaamde vapeshops vanaf vandaag geen smaakjes voor e-sigaretten meer mogen verkopen, valt een groot deel van hun handel weg. Om dat op te vangen gaan sommige winkeliers nu juist weer klassieke sigaretten verkopen.

'Verkoop tabak is een hele stap'

De verkoop van deze sigaretten gaat volgens Emil 't Hart, voorzitter van de branchevereniging voor verkopers van elektronische sigaretten, eigenlijk tegen de eigen principes in. "Tabak is juist waar veel ondernemers tegen hebben gevochten. Door e-sigaretten te verkopen willen ze mensen juist van het roken afhelpen."

Ook Monique Kant van E-cig4u in Woudrichem heeft nu klassiek tabak in haar assortiment. "Met pijn in mijn hart", zegt ze. "We hopen nu dat klanten die voor sigaretten in de winkel komen, ook zien dat er met de e-sigaret een alternatief is."

De laatste dagen van het jaar zag ze in haar winkel heel veel bezoekers die nog smaakjes voor e-sigaretten kwamen inslaan. "Het is duidelijk dat er wordt gehamsterd. Mensen komen soms 300 stuks tegelijk halen", zegt ze vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.