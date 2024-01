Zware aardbeving voor de kust van Japan, tsunamiwaarschuwing afgegeven

In Japan is er voor een groot deel van de kust een tsunamiwaarschuwing van de hoogste categorie afgegeven. Even na acht uur vanochtend (Nederlandse tijd) vond voor de kust een serie aardbevingen plaats, de zwaarste had een kracht van 7,4.

De Japanse autoriteiten waarschuwen voor een tsunami van 5 meter hoog. Er is een vloedgolf van ruim een meter hoog voor de kust van Ishikawa gemeld, ongeveer 280 kilometer ten westen van Tokio. Ook is er schade aan gebouwen in de noordelijkere gelegen stad Niigata.

De waarschuwing geldt voor meerdere gebieden in centraal Japan, onder meer voor de prefecturen Ishikawa, Niigata en Toyama. NHK TV, de Japanse publieke omroep, waarschuwt mensen de gebieden te verlaten en het hogerop te zoeken.

Verschillende spoorwegvervoerders hebben de dienstregeling van de treinen opgeschort.