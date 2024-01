Wekdienst 01/01: Nieuwjaarsduik in Scheveningen • BRICS wordt uitgebreid

Gelukkig nieuwjaar! In Scheveningen vindt vandaag traditiegetrouw de grootste nieuwjaarsduik van Nederland plaats. En over tradities gesproken: om 14.00 uur begint in het Duitse Garmisch-Partenkirchen het schansspringen. Ook wij beginnen traditiegetrouw met het weer: het jaar begint bewolkt en met wat buien, later in de middag breekt de zon af en toe door. Het wordt 8 tot 10 graden.

Het weer van maandag 1 januari - Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier lees je waar er aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je vandaag verwachten? In Scheveningen vindt wederom de grootste nieuwjaarsduik van Nederland plaats. Deze keer niet op het strand voor het Kurhaus, maar ter hoogte van museum Beelden aan Zee. Verspreid over het land zijn er nog zo'n 160 nieuwjaarsduiken.

Op de schans in het Duitse Garmisch-Partenkirchen vindt het traditionele nieuwjaarsspringen plaats. De wedstrijd is de tweede halte in de Vierschansentournee. De wedstrijd is op NPO 1 te volgen van 14.00 tot 19.00 uur.

De marathonschaatsers strijden vanaf 15.45 uur in Leeuwarden om de nationale titels op kunstijs. De marathon van de vrouwen is ook te zien via een livestream in de NOS-app.

Het samenwerkingsverband BRICS wordt uitgebreid met vijf landen. Naast de naamgevende landen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika treden ook Saudi-Arabië, Egypte, Ethiopië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten toe. Argentinië trok zich op het laatste moment terug. De groep wil tegenhanger zijn voor de G7. Wat heb je gemist? Nederland begon het nieuwe jaar met champagne, oliebollen en vuurwerk, maar op meerdere plekken werden agenten bekogeld en in Haarlem overleed een man. Een overzicht van wat er vannacht gebeurde tijdens de jaarwisseling lees je hier. Ander nieuws uit de nacht: Sjoerd van Ramshorst nieuwe presentator 'Met het Mes op Tafel': "Voor mij is Met het Mes op Tafel al jaren de leukste quiz van de Nederlandse televisie. Het is een grote eer dat ik de opvolger mag zijn van Joost Prinsen en Herman van der Zandt."

Klokslag middernacht raketten boven Tel Aviv: feestende Israëliërs trokken naar de zijkanten van de straten om te schuilen. En dan nog even dit: Van Auckland in Nieuw-Zeeland tot New York in de Verenigde Staten: over de hele wereld ging om 00.00 uur weer vuurwerk de lucht in.

Een overzicht van de jaarwisseling van Auckland in Nieuw-Zeeland tot New York in de Verenigde Staten. - NOS