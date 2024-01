Dit was de jaarwisseling in Nederland

In meerdere gemeenten is het afsteekverbod in de oudjaarsnacht genegeerd.

In zestien plaatsen gold dit jaar een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Maar dat werd door veel mensen genegeerd, zoals hier in Eindhoven. - NOS

Politie op verschillende plekken bekogeld met vuurwerk

Op meerdere plekken in het land is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. In onder meer Den Haag, Amsterdam en Delft werd er met vuurwerk gegooid naar agenten. Op meerdere plekken werd de ME ingezet om de orde te herstellen. In Hedel, in Gelderland, hebben mensen zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. Volgens een ooggetuige ging het om een groep van ongeveer 30 jongeren. De gemeente heeft daar vannacht een noodbevel afgekondigd. Ook in Bedum, in Groningen, werd de brandweer bekogeld bij het blussen van een brand.

Peuter zwaargewond bij balkonbrand in Den Bosch

Rond 00.30 uur is een kind van twee zwaargewond geraakt bij een balkonbrand in Den Bosch. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht: een politiewoordvoerder kon tegen de NOS niet zeggen of de brand is ontstaan door vuurwerk.

Het vuur is door de brandweer geblust, de flat hoefde niet te worden ontruimd: