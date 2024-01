Dit was de jaarwisseling in Nederland: feest, maar ook 'heftige incidenten'

Nederland begon het nieuwe jaar met champagne, oliebollen en vuurwerk, maar op meerdere plekken werden agenten bekogeld en in Haarlem overleed een man door vuurwerk. De politie vat de nacht samen als een drukke nacht met heftige incidenten. Een overzicht van wat er vannacht gebeurde tijdens de jaarwisseling. Verkeersongelukken Bij verkeersongelukken in Groningen zijn twee mensen om het leven gekomen. In Oldehove werden drie jonge mannen aangereden, die overdag een oudjaarsfeest aan het vieren waren. Een 21-jarige man uit gemeente Westerkwartier, waar Oldehove onder valt, overleed ter plekke. Twee andere mannen van 18 en 19 jaar raakten ernstig gewond en zijn met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist reed na het ongeluk door. Hij is aangehouden. Bij een botsing op de N367 bij Oude Pekela kwam een 40-jarige automobilist om. Man omgekomen in Haarlem In Haarlem is kort voor middernacht een man van 19 om het leven gekomen door vuurwerk. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Het is het tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Neeritter in Limburg overleed zaterdag een man van 36 toen een stuk vuurwerk tijdens het afsteken ontplofte. Een tweede persoon raakte gewond. Zwaargewonde peuter in Den Bosch In Den Bosch raakte rond 00.30 uur een kind van twee zwaargewond bij een brand op een balkon. Het is onduidelijk hoe het nu met de peuter gaat. Of de brand door vuurwerk is ontstaan, kon de politie nog niet zeggen.

De plek van de brand in Den Bosch - Foto: Meesters Media

Jongeren gewond in Uden en Eindhoven In Uden raakte iets na middernacht een jongen van 17 zwaargewond. Er ontplofte vuurwerk in zijn gezicht toen hij het aanstak. In Eindhoven ontplofte vuurwerk in de hand van een 18-jarige jongen toen hij het probeerde af te steken. Dode bij schietpartij in Capelle In Capelle aan den IJssel is vanochtend vroeg iemand doodgeschoten bij een ruzie op een feest. Het slachtoffer overleed op straat en zou in een auto hebben gezeten, meldt de regionale omroep Rijnmond. Daar waren veel mensen getuige van, zegt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens de regionale omroep Rijnmond vond de schietpartij plaats voor de deur van een pand op een industrieterrein. Het slachtoffer zou volgens omstanders in zijn auto zijn beschoten. - NOS

Vuurwerkverbod vaak genegeerd In meerdere gemeenten is het afsteekverbod in de oudjaarsnacht genegeerd. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven werd volop vuurwerk afgestoken.

In zestien plaatsen gold dit jaar een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Maar dat werd door veel mensen genegeerd, zoals hier in Eindhoven. - NOS

Politie bekogeld met vuurwerk Op verschillende plekken in het land is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. In onder meer Den Haag, Amsterdam en Delft werd er met vuurwerk gegooid naar agenten. Op meerdere plekken werd de ME ingezet om de orde te herstellen. In Hedel, in Gelderland, hebben mensen zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. Volgens een ooggetuige ging het om een groep van ongeveer dertig jongeren. De gemeente heeft daar vannacht een noodbevel afgekondigd. Ook in Bedum, in Groningen, is de brandweer bekogeld bij het blussen van een brand. De politie schat dat er 200 mensen opgepakt werden. Door de ongeregeldheden raakten tientallen agenten gewond. Er verkeren geen agenten in levensgevaar. Oogziekenhuis: 'Ouderwetse horrornacht' Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe achttien slachtoffers binnengebracht. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt bij de NOS van "hetzelfde oude liedje" en "een ouderwetse horrornacht". De meeste slachtoffers zijn volwassenen, maar ook twee kinderen jonger dan 12 hebben oogletsel opgelopen. Zeker zes slachtoffers worden geopereerd. Het merendeel van de letsels ontstond door siervuurwerk. Met name bij het aansteken ging het mis: in veel gevallen ontploften vuurwerkdozen te vroeg en waren vooral omstanders het slachtoffer. Brandwondencentra: minder druk dan normaal Bij het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen zijn in de nieuwjaarsnacht veertien patiënten behandeld, zo meldt het ziekenhuis. Elf mensen konden na een behandeling weer naar huis, drie mensen moesten worden opgenomen. Zes patiënten waren jonger dan 15 jaar. In de meeste gevallen waren deze kinderen als omstander getroffen door een vuurpijl. In Rotterdam werden twee patiënten behandeld, beiden jonger dan 16 jaar. Volgens het ziekenhuis ligt dat aantal lager dan normaal. Het brandwondencentrum in Beverwijk kreeg zeven vuurwerkslachtoffers binnen. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar, meldt het ANP.

Van Goghbeeld terecht, was oudejaarsstunt Het metershoge beeld van Vincent van Gogh, dat uit Assen was verdwenen, is weer terecht. Het kunstwerk is opgedoken in Vledder. Oudejaarsvereniging De Oliebol zit achter de ontvreemding, meldt RTV Drenthe. Op 12 december verdween het kunstwerk. Op de plaats van het beeld was een bord achtergelaten met de tekst: "Ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast."