Eerste coronabesmetting op Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog is voor het eerst een coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een inwoner van het eiland. Een huisarts stelde de besmetting vast, de GGD is begonnen met bron- en contactonderzoek.

Schiermonnikoog was de laatste gemeente in Nederland die nog volledig coronavrij was, schrijft RTV Noord. "Helaas is een eilander positief getest", zegt burgemeester Ineke van Gent. "Wij wensen onze inwoner en de familie veel sterkte en een spoedig herstel. Ik hoop dat de gevolgen en verdere besmettingen heel beperkt zullen zijn."

De burgemeester benadrukt het belang van het naleven van de landelijke maatregelen. "Die gelden natuurlijk ook op Schiermonnikoog. Dus houd afstand, vermijd drukte en blijf thuis bij klachten."

De afgelopen week was het herfstvakantie in een deel van het land en kwamen toeristen weer massaal naar het eiland. Bewoners gaven toen al aan op hun hoede te zijn: