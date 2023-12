Sjoerd van Ramshorst nieuwe presentator Met het Mes op Tafel

Vanavond werd een oudejaarsspecial van de kennisquiz uitgezonden. Nadat presentator Herman van der Zandt de kijkers bedankt had voor het kijken, bleek zijn opvolger Van Ramshorst in de coulissen te staan.

Van Ramshorst is onder meer bekend als presentator van NOS Studio Sport en NOS Studio Voetbal. Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, zegt ontzettend blij te zijn met de komst van Van Ramshorst: "Zijn ervaring als presentator, humor en stijl maken hem uitermate geschikt voor deze rol."

Ook Van Ramshorst zegt uiteraard enthousiast te zijn. "Voor mij is Met het Mes op Tafel al jaren de leukste quiz van de Nederlandse televisie. De combinatie van kennis en bluf vind ik schitterend. Het is een grote eer dat ik de opvolger mag zijn van Joost Prinsen en Herman van der Zandt. Ik ga m'n best doen om hun prachtige werk een mooi vervolg te geven. De komende tijd zal ik wat toonladders oefenen, zodat de ramen bij de kijkers thuis er netjes in blijven zitten. Daarnaast is het fijn om als jonge vader weer wat vaker in het café te zitten."

Van der Zandt kondigde eind juli aan na 23 jaar over te stappen van de NOS naar KRO-NCRV. Hij maakte toen tegelijk bekend te stoppen met Met het Mes op Tafel van omroep Max. Bij de NOS was Van der Zandt eerst radionieuwslezer en journaalpresentator voordat hij voor NOS Sport ging werken.