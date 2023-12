Radiomaker Hubert van Hoof (72) overleden

Vaste rubriek in dat programma was 'De Bazuin, pop-periodiek in oprichting' waarin de makers de popindustrie op de hak namen en te horen waren als de typetjes Peter Likmeijer, Johan van Puffelen en ing. J.H.J. Wenckenbach.

Van Hoof maakte in de jaren tachtig furore bij de KRO met radioprogramma's als De Noenshow en Op Slag van Maandag. Daarvoor was hij al bekend als journalist voor Muziekkrant OOR.

Radiopresentator, programmamaker en muziekjournalist Hubert van Hoof is vandaag op 72-jarige leeftijd overleden. Volgens 1Limburg werd in het voorjaar bij Van Hoof kanker vastgesteld.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Hierna produceerde Van Hoof in de jaren tachtig verschillende KRO-programma's voor het toenmalige Hilversum 3, waaronder ook live-opnamen van concerten in Paradiso in Amsterdam, Tivoli in Utrecht en festivals als Pinkpop.

In 1985 bedacht hij het radioprogramma Op Slag van Maandag, dat hij jarenlang iedere zondagavond presenteerde. Vast onderdeel in het programma waren zijn selecties uit eigen opgenomen live-concerten en studiosessies.

Ziek

In 1992 verruilde Van Hoof de KRO voor de regionale Limburgse zender L1, waar hij programma's presenteerde als The Originals en Hubert On The Air.

Afgelopen mei werd bij Van Hoof kanker vastgesteld en kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. "Ik heb een buitengewoon rijk leven gehad. Een zondagskind", vertelde Van Hoof bij L1 over zijn ziekte. "Ik heb geen moment gedacht 'waarom ik'. Je hebt 't maar te accepteren." Hij overleed in een hospice in het Limburgse Geulle.