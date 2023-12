Deense koningin Margrethe doet afstand van troon

Koningin Margrethe treedt op 14 januari af als koningin van Denemarken. Dat heeft de 83-jarige vorstin bekendgemaakt in haar eindejaarstoespraak. Zij heeft dan 52 jaar op de troon gezeten.

Margrethes oudste zoon Frederik (55) volgt haar op. De Deense koningin was na de dood van koningin Elizabeth van Groot-Brittannië de langstzittende vorst van Europa.

In haar toespraak ging Margrethe in op haar rugoperatie dit jaar. Ze zei dat de operatie dankzij de medici goed verlopen was, maar het zette haar aan het denken over haar toekomst als koningin.