Vrouw uit drijfzand bevrijd door brandweer op Texel

Op Texel is vanmiddag een vrouw uit drijfzand gehaald. De vrouw was in De Cocksdorp op het strand bij Paal 31 toen ze vast kwam te zitten.

Het lukte de vrouw niet om zelfstandig uit het drijfzand te komen. De hulpdiensten werden even na één uur 's middags gealarmeerd. Uiteindelijk wist de brandweer haar te bevrijden. De vrouw is niet gewond geraakt en kon nadat ze was nagekeken in een ambulance naar huis, meldt de Texelse Courant.

Het is het tweede incident met drijfzand op Texel in korte tijd. Afgelopen dinsdag kwam een man vast te zitten op het strand bij de vuurtoren. Deze man, afkomstig uit Den Burg, wist zichzelf te bevrijden.

Als er op tijd hulp komt, hoeft drijfzand slachtoffers niet fataal te worden. Het is niet mogelijk om er helemaal in weg te zakken omdat het gewicht van het drijfzand zwaarder is dan het lichaam van een mens.