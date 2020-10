Depay met drie assists weer talisman Olympique Lyonnais

Memphis Depay heeft zich bij Olympique Lyonnais andermaal onderscheiden. De aanvoerder van de Franse nummer zeven van vorig jaar had met drie assists een groot aandeel in de 3-2 overwinning van Lyon bij Strasbourg.

Depay bediende na twaalf minuten de scorende Tino Kadewere en stelde bij de 0-2 en 0-3 Karl Toko Ekabmi in staat om van dichtbij te scoren. Strasbourg kwam na rust nog terug via Habibou Diallo en Jean Aholou, maar Lyon trok de punten over de streep.

Depay heeft nu al een hattrick aan goals en assists op zijn naam staan dit seizoen. De Oranje-international scoorde in de openingswedstrijd van dit Ligue 1-seizoen drie keer tegen Dijon.

Meeste assists

Hij is nu ook de voetballer met de meeste assists (35) op zijn naam in de Ligue 1 sinds januari 2017. Dat was het moment waarop Depay van Manchester United naar Lyon verhuisde.