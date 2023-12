Meer aanhoudingen vanwege terreurdreiging Keulen

Vanwege de dreiging van een terreuraanslag in Keulen zijn vanochtend opnieuw drie mensen opgepakt. Op Tweede Kerstdag werd in Wezel al een 30-jarige man uit Tadzjikistan opgepakt, naar verluidt een moslimextremist.

De Keulse politiechef zei vandaag dat de Tadzjiek deel uitmaakt van een groter netwerk, dat ook actief is in andere Duitse deelstaten en in het buitenland.

De verdachte zou van plan zijn geweest om met een auto een aanslag te plegen op de Dom in Keulen. Kort voor kerst zou de politie zijn getipt over de plannen.

De burgemeester van Keulen maakte vrijdag bekend dat er nog altijd een dreiging bestaat. Om die reden is er veel extra beveiliging.