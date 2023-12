Arsenal verliest weer in Premier League, rivaal Spurs profiteert

Bij winst was Arsenal als koploper van Engeland het jaar 2024 in gegaan. Maar The Gunners verloren op oudjaarsdag op bezoek bij stadgenoot Fulham. In de stromende regen op Craven Cottage, op de oevers van de Thames, werd het 2-1 voor de nummer 13 van de Premier League, dat voor het eerst in drie wedstrijden weer eens won. Arsenal blijft door de nederlaag staan op plek vier en voelt het gehijg van rivaal Tottenham Hotspur in de nek. De Spurs wonnen met 3-1 van Bournemouth, waar Justin Kluivert na een uur gewisseld werd.

De stand in de Premier League op de avond van 31 december 2023 - Foto: NOS

Arsenal-coach Mikel Arteta zei het donderdag al na de thuisnederlaag tegen West Ham United (0-2): "Als we niet beter worden in het strafschopgebied, worden we geen kampioen." Toch bleef Arteta positief, want hij had ook best wat goeds gezien. Maar Arsenal, dat een groot deel van de eerste seizoenshelft bovenaan de ranglijst heeft gestaan, toonde bij Fulham nog geen teken van herstel. Het is de tweede nederlaag op rij. Uit de laatste vijf competitiewedstrijden pakten de Noord-Londenaren slechts vier punten.

Stromende regen op Craven Cottage - Foto: AFP

En dat terwijl de zondagmiddag nog voortvarend begon voor Arsenal. Bukayo Saka stond op de juiste plek nadat doelman Bernd Leno een schot van Gabriel Martinelli onvoldoende had weggewerkt: 0-1. Maar al vrij snel liet Fulham zien dat het kan voetballen. De Mexicaanse spits Raúl Jimenez stond na een kwartier aan het einde van misschien wel de mooiste aanval van de wedstrijd, van Fulhams rechtsback naar de linksbuiten en uiteindelijk voor Jimenez' voet. Helaas voor de neutrale toeschouwer en de Fulham-fans leverde dit geen goal op. Maar bij de volgende kans, een vlotte counter, was Jimenez wel scherp toen hij de bal bij de tweede paal binnengleed: 1-1. Arsenal kwam er niet of nauwelijks meer aan te pas en na een uur spelen werd het nog erger: Bobby De Cordova-Reid aarzelde niet toen hij in de kluts de bal voor zijn voeten had zien vallen en tekende voor de 2-1.

De Cordova-Reid en Bassey vieren de 2-1 - Foto: Reuters

Het slotoffensief van de ploeg van Arteta leverde veel hectiek en gejoel op, maar geen enorme kans. Saka verzuimde nog wel vanaf een meter of vijf een volley binnen te mikken. De bal vloog zelfs huizenhoog over de tribunes in. Arsenal zal de koppositie voor even uit het hoofd moeten zetten en kijkt angstvallig naar beneden. Want Tottenham Hotspur, dat Bournemouth versloeg door goals van Pape Sarr, Heung-Min Son en Richarlison, komt eraan. De Premier League heeft niet alleen op oudjaarsdag als enige grote competitie wedstrijden op het programma staan, ook op nieuwjaarsdag is het de enige grote competitie met een wedstrijd op de rol. Koploper Liverpool ontvangt om 21.00 uur Newcastle United.