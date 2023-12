Xi Jinping: hereniging van China en Taiwan onvermijdelijk

De Chinese president Xi Jinping heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat "hereniging" met Taiwan onvermijdelijk is. Daarmee neemt hij duidelijk stelling, twee weken voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Taiwan. Peking beschouwt Taiwan als afvallige provincie en vindt dat het eiland desnoods met geweld onder het gezag van de Communistische Partij moet worden gesteld.

Peking heeft de afgelopen tijd de militaire druk op het eiland al opgevoerd. In zijn toespraak heeft Xi overigens niet expliciet met geweld gedreigd. Wel benadrukte hij dat "China zeker zal worden herenigd". Hij sprak van "landgenoten aan weerszijden van de Straat van Taiwan". Vorig jaar had hij het nog over "leden van dezelfde familie".

China noemt de Taiwanese presidentskandidaat die vooroploopt in de peilingen, vice-president Lai Ching-te, een "gevaarlijke separatist".

Economisch herstel

In de nieuwjaarstoespraak ging het verder over de Chinese economie. Xi zei dat China van plan is de positieve trend van het economisch herstel na corona voort te zetten. Ook komen er vergaande hervormingen om het vertrouwen in de economie te vergroten en voor groei op de lange termijn en moet de markt verder worden opengesteld.

Xi beloofde ook grotere inspanningen in onderwijs, wetenschap en technologie. Hij sprak zijn zorg uit over de problemen waarmee sommige bedrijven kampen en over de werkgelegenheid en over de gevolgen van natuurrampen als overstromingen en aardbevingen.

In onderstaande video wordt de positie van Taiwan uitgelegd: