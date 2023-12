Dode en gewonde na botsing crossmotoren in Stroe

Bij een ongeluk met twee crossmotoren gisteravond in het Gelderse Stroe is een 18-jarige jongen uit Scherpenzeel om het leven gekomen. Een 17-jarige jongen uit Barneveld raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde op de Haarweg. Volgens Omroep Gelderland zouden twee crossmotoren frontaal op elkaar zijn gebotst.

De jongen van 18 werd in eerste instantie zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij vandaag aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Het andere slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, meldt de politie.