Herdenkingsruimte razzia van Putten beklad

In Putten is een gebouw ter herinnering aan de razzia van 1944, waarbij de Duitsers 659 mannen wegvoerden, beklad. Op het monument staat met groene graffiti '7 oktober '23' geschreven met daarnaast een davidsster met een streep erboven en eronder. Stichting Oktober 44, beheerder van het gebouw, heeft aangifte gedaan. In de herdenkingsruimte wordt het verhaal verteld van de razzia. In het gebouw hangen ook platen met de namen van de slachtoffers die door de razzia zijn omgekomen. Het is onduidelijk wie er achter de actie zit. De datum die op het pand is geklad, is de dag Hamas een grootschalige terreuraanval pleegde op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. 'Niks met razzia te maken' Gert van Dompseler van Stichting Oktober 44 spreekt van een trieste actie. "Het verband met onze ruimte snap ik niet. Dat gaat over de razzia en dat heeft er niks mee te maken", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

De razzia in Putten was een vergelding voor een verzetsactie waarbij een Duitse officier om het leven kwam. Het Veluwse verzet beschoot op 1 oktober 1944 op de weg van Putten naar Nijkerk een Duitse auto met daarin twee officieren en twee korporaals. Een van hen overleefde dit niet. Een dag later werd Putten omsingeld door de Duitse troepen. Zij staken huizen in brand, scheidden de mannen van de vrouwen en voerden de mannen af naar Kamp Amersfoort. Enkele tientallen zieken werden vrijgelaten, de anderen werden vanuit Amersfoort naar concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland getransporteerd. Na de oorlog keerden slechts 48 van die ruim 600 mannen levend terug.

Van Dompseler heeft inmiddels aangifte gedaan van de bekladding. Volgens hem is het niet het eerste incident bij de gedachtenisruimte. "Zo'n 18 à 19 jaar geleden is er bijvoorbeeld een kluis gestolen. Sindsdien hangen er binnen camera's." Van Dompseler zegt dat de bekladders van vannacht niet op de camera's zijn gespot. "Ze zijn niet binnen geweest en staan dus ook niet op beeld." 'Cryptische bekladding' Directeur van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, Naomi Mestrum, zegt tegen Omroep Gelderland niks van de bekladding te begrijpen. "Ik kan het geen antisemitisme noemen, want ik vind het maar een cryptische bekladding. Wat is nou de boodschap?" Mestrum stoort zich eraan dat de situatie in de Gazastrook vaak wordt vergeleken met het verleden, zoals nu met de Tweede Wereldoorlog. "Waarom moeten we de geschiedenis er altijd bij halen?", vraagt de directeur zich af. "Laten we de geschiedenis in ere herdenken zonder beschadigingen."