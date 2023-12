Frenkie de Jong kijkt uit naar 2024: 'EK spelen met je land is mooiste dat er is'

Het EK van volgend jaar in Duitsland wordt het derde grote toernooi met Oranje voor Frenkie de Jong. De 26-jarige middenvelder kijkt ernaar uit. "Eindtoernooien met je land spelen is het mooiste dat er is voor een voetballer", zegt hij in gesprek met de NOS. "We zijn trots voor Oranje te spelen. Iedereen heeft er veel zin in."

Het vorige EK in 2021 eindigde met uitschakeling door Tsjechië in de achtste finales in een teleurstelling en de nederlaag tegen de latere wereldkampioen Argentinië in de kwartfinales van het WK was een volgende deceptie. "Hopelijk komen er veel fans naar Duitsland", spreekt De Jong uit. "Die steun hebben we echt nodig."

Veel gemist in 2023

Vier interlands slechts speelde De Jong in 2023. Hij was erbij in de finaleronde van de Nations League tegen Kroatië (2-4 verlies) en Italië (2-3 verlies) en bij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (3-0 winst) en Ierland (1-2 winst).