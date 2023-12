Nadal verliest bij rentree in dubbelspel Brisbane, dinsdag herkansing in enkelspel

Rafael Nadal is met een nederlaag teruggekeerd op de tennisbaan. De Spanjaard ging samen met zijn partner Marc López onderuit in de eerste ronde van het dubbelspel van het toernooi van Brisbane. De Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson waren in twee sets te sterk: 6-4 6-4. De 37-jarige Nadal kan dinsdag revanche nemen. Dan maakt hij met een wedstrijd tegen voormalig wereldtopper Dominic Thiem na bijna een jaar afwezigheid zijn rentree in het enkelspel. Thiem plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi, en moest daarbij een giftige slang ontwijken. Het beest van zo'n 50 centimeter lang kronkelde rond op de tennisbaan en werd door een specialist gevangen. "Ik hou wel van exotische dieren", zei Thiem. "Maar ik vond het toch wel gevaarlijk voor de ballenjongens." Lage ranking Nadal Nadal speelde sinds januari geen wedstrijd meer vanwege een heupblessure, waaraan hij in het voorjaar is geopereerd. Van zijn heup leek hij bij deze wedstrijd geen last meer te hebben.

Het Australische publiek verwelkomde Rafael Nadal hartelijk bij zijn rentree - Foto: AFP

De Spanjaard, 22-voudig grandslamwinnaar, is afgezakt naar de 672ste plaats van de wereldranglijst. De Oostenrijker Thiem, voormalig nummer 3 van de wereld, had de afgelopen jaren ook last van blessureleed. Hij is nu de nummer 98 van de wereld. Nadal versloeg Thiem tweemaal in de finale van Roland Garros. De 37-jarige Nadal liet eerder dit jaar doorschemeren dat hij aan het einde van 2024 afscheid wil nemen. Maar op een persconferentie in Brisbane vertelde hij dat zijn beslissing nog niet vaststaat.

"Ik stop waarschijnlijk. De kans is groot dat ik komende weken voor het laatst in Australië speel. Rafael Nadal op een persconferentie in Brisbane