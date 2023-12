Wateroverlast in Hoorn en Volendam door hoogwater Markermeer

Op verschillende plekken in Noord-Holland is er wateroverlast vanwege hoge waterstanden in het Markermeer en het IJsselmeer in combinatie met stuwende wind. Verschillende huizen zijn ondergelopen.

Onder meer in Hoorn werden bewoners in alle vroegte door de politie uit hun bed gelicht vanwege overstromingsgevaar. Door het hoge water liep het water bij Visserseiland en jachthaven De Grashaven al over de kade en dreigden de garages onder te lopen. Bewoners hebben hun auto en andere waardevolle spullen uit de garages gehaald.

Het waterschap en de brandweer hebben uit voorzorg zandzakken bij voordeuren en garageboxen geplaatst om het water tegen te houden. Volgens de veiligheidsregio staat het water zo'n dertig centimeter hoger dan normaal en stijgt het waterpeil nog altijd. Mogelijk houdt het hoogwater tot dinsdag aan.

Volendam

Ook in Volendam werden bewoners gewekt door de politie vanwege het hoge water. Het water aan de kade staat daar inmiddels op kniehoogte. De brandweer heeft ook hier zandzakken neergelegd en pompt het water water. Ook zijn meerdere parkeerplaatsen ontruimd.

Ook het water in het IJsselmeer staat nog altijd hoog. Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier spreekt nog altijd van 'alarmfase 1'. In tegenstelling tot het Markermeer kon er de afgelopen dagen goed gespuid worden vanuit het IJsselmeer, waardoor het waterpeil iets gezakt is.

Bekijk hier beelden van de wateroverlast in Volendam en Hoorn: