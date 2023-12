Dankzij Chinese shorttrackcoach steelt De Boo de show: 'Flexibeler in mijn bekken'

Jenning de Boo blijft maar scrollen als hem in de NOS Schaatspodcast wordt gevraagd hoeveel berichtjes hij heeft gekregen. De grote verrassing van de NK afstanden had zijn telefoon op 'niet storen' gezet. De appjes, Instagram- en Snapchatberichten moesten maar even wachten. Op 19-jarige leeftijd veroverde De Boo in zijn eerste seizoen als fulltime langebaanschaatser de nationale titel op de 500 en 1.000 meter. Hij plaatste zich voor de EK afstanden, WK afstanden en de WK sprint. 'Hoopte op een podiumplek' Een droomtoernooi voor de jongeling van Reggeborgh, die al het hele seizoen verbaast, maar de titels niet zag aankomen. "Ze komen een stúk eerder dan verwacht. Ik reed vorige week (in een trainingswedstrijd, red.) een snelle 500 meter met 34,55, dus ik hoopte stiekem wel op een podiumplek. Maar dat dit zou gebeuren, had ik zeker niet gedacht."

NOS Schaatspodcast

De Boo zet reuzensprongen en heeft zijn persoonlijke records maar weer eens aangescherpt. Hij nam dit seizoen "een flinke hap" uit zijn toptijd op de 500 meter, van 35,82 naar 34,44. "Op de 1.000 meter is het een nog groter verschil. Ik begon met 1.10,67 en rijd nu 1.07,36." Zijn eerste volle ronde op de 1.000 meter ging in 24,4, het was de snelste ronde ooit gereden in Thialf. "Dat wist ik niet, ongelofelijk. Ik ben een man van het rondje en dan gaan mijn openingen de laatste tijd ook heel goed. Maar dit is bizar." Bekijk hier de races van De Boo op de Daikin NK afstanden:

Tot dit seizoen combineerde De Boo het langebaanschaatsen nog met shorttrack, in beide disciplines deed hij mee aan de WK junioren. In het shorttrack won hij in 2022 WK-goud. De Boo slaagt er wonderwel in zijn 1.95 meter lange lichaam op te vouwen in de bocht. Een kwaliteit die hij dankt aan zijn shorttrackjaren en een weekje in Noorwegen in het bijzonder.

Maart 2022: Jenning de Boo tijdens de WK shorttrack voor junioren - Foto: Getty Images

"Vorige zomer mocht ik met een aantal andere shorttrackers in Oslo een week trainen met de Chinese bondscoach. Hij heeft ons een enorme variatie aan oefeningen meegegeven. Allemaal flexibiliteitsoefeningen voor je heup. Dat ben ik blijven doen en ik merk dat ik er in mijn bekken veel flexibeler van wordt." Zijn opmars op de langebaan dankt De Boo dus voor een deel aan de oefeningen uit China. "Ik denk dat het zeker heeft geholpen, dat durf ik wel te zeggen."

Mijn moeder is dolblij, zij wil graag naar Canada. Jenning de Boo

De Boo begon als kind ooit met langebaanschaatsen en maakte vanuit die sport de stap naar het shorttrack. Een overgang die mede tot stand kwam door de man die op de 1.000 meter 4,93 seconden toegaf op de Nederlands kampioen daarmee als laatste eindigde: debutant Willard Reinders. "We kennen elkaar al heel lang, ik zag Willard heel snelle bochten maken op de langebaan, toen ben ik een paar proeflessen shorttrack gaan doen. Dat beviel me eigenlijk veel beter, het was veel spannender. Toen heb ik heel lang met hem en zijn broertje Niklas Reinders geshorttrackt. Ik vind het heel leuk dat ik hem nu weer zie." Bekijk hieronder welke schaatsers zich hebben geplaatst voor de WK afstanden: