'Oud-wereldkampioen tijdrijden Dennis opgepakt na doodrijden echtgenote'

Ze werd op zaterdagavond om iets na 20.00 uur plaatselijke tijd aangereden op enkele meters van haar huis, zo berichten Australische media. Vervolgens werd ze in kritieke toestand afgevoerd naar Royal Adelaide Hospital, waar alle hulp uiteindelijk te laat kwam.

Melissa Dennis Hoskins (32) was een succesvol baanwielrenster en werd in 2015 met Australië wereldkampioen op de ploegenachtervolging.

De 33-jarige Australische oud-wielrenner van Jumbo-Visma, die met Melissa Dennis twee kinderen heeft, zou zijn vrouw hebben aangereden met een pick-uptruck. Melissa Dennis - familienaam Hoskins - overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Rohan Dennis, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, is opgepakt en aangeklaagd voor het doodrijden van zijn echtgenote Melissa Dennis. Dat melden Australische media.

De lokale politie heeft het nieuws inmiddels bevestigd en laat ook weten dat er een 33-jarige man is opgepakt. Dat zou Rohan Dennis zijn, die dit jaar afzwaaide als professioneel wielrenner en nog tot en met vandaag in dienst is van de Nederlandse wielerformatie Jumbo-Visma.

Dennis wordt "doodslag door roekeloos rijgedrag" en "het in gevaar brengen van een mensenleven" ten laste gelegd. Hij is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar moet op 13 maart voor de rechter verschijnen.