Detroit Pistons weet na 28 nederlagen op rij weer wat winnen is

Detroit Pistons heeft in de NBA na 28 nederlagen eindelijk weer eens gewonnen. Detroit boekte thuis tegen Toronto Raptors de derde zege van het seizoen: 129-127.

De Pistons hadden twee dagen eerder met hun 28ste nederlaag op rij het record van Philadelphia 76ers geëvenaard. De serie van Philadelphia 76ers was verdeeld over twee seizoenen: 2014/2015 en 2015/2016.

De reeks met 28 nederlagen van Detroit vond daarentegen plaats in één seizoen. Nooit eerder verloor een ploeg in de NBA binnen een seizoen zoveel wedstrijden achter elkaar. De laatste overwinning van de Pistons was op 29 oktober tegen Chicago Bulls.

Cunningham belangrijk

Cade Cunningham was de gevierde man bij de thuisploeg. Hij was goed voor dertig punten en twaalf assists. Detroit gaf nog wel een voorsprong van tien punten weg (60-50 werd 70-70), maar nam in het vierde kwart weer afstand (122-112) en hield nu wel stand.