Wekdienst 31/12: Jaarwisseling met harde wind en regen • Kiribati viert als eerste oud en nieuw

Eerst het weer: Vandaag begint droog, later trekken buien over ons land waarbij vooral in het westen hagel en onweer mogelijk zijn. De wind neemt toe en wordt matig tot aan zee hard, in het westen komen vanavond ook zware windstoten voor. Het wordt 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en vrij zacht met soms veel wind.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier lees je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er mag vanaf 18.00 uur vuurwerk afgestoken worden om het nieuwe jaar in te luiden. Vanaf 02.00 uur is het afsteken van vuurwerk weer verboden.

Het inluiden van het nieuwe jaar begint traditioneel op Kiritimati (of Kersteiland), onderdeel van de republiek van Kiribati in de Stille Oceaan. Dertien uur later is het ook bij ons zo ver. In verschillende steden zijn vuurwerkshows aangekondigd, maar sommige gaan niet door of staan op losse schroeven vanwege de verwachte harde wind. In zestien gemeenten geldt dit jaar een algeheel vuurwerkverbod.

Op NPO 1 verzorgt Micha Wertheim vanaf 22.00 uur de Oudejaarsconference, voor de derde keer. RTL heeft besloten om voor het eerst in jaren geen oudejaarsconference uit te zenden.

Wat heb je gemist?

De brandweer is vannacht op meerdere plaatsen druk met vuurwerkschade. Het gaat veelal om autobranden en in brand gestoken afvalcontainers.

In Veldhoven zijn vier auto's uitgebrand. Het zou onder meer gaan om voertuigen van een kinderdagverblijf. In de omgeving van de brand werden vuurwerkresten gevonden.

Ook in Emmen is een auto uitgebrand, volgens getuigen door vuurwerk. Elders in Drenthe, in Roden, ontstond brand bij een huis na een harde knal. Omwonenden zagen jongeren wegrennen.

In het Gelderse Poederoijen, bij Zaltbommel, ging een caravan in vlammen op. Elders in de Bommelerwaard werden meer brandjes gemeld. Op zeker vier plaatsen werden autobanden in brand gestoken.

Ander nieuws uit de nacht:

Noord-Korea wil komend jaar nog drie spionagesatellieten lanceren: Noord-Korea wil in 2024 drie militaire verkenningssatellieten lanceren, meldt staatspersbureau KCNA. Ook wil het regime in Pyongyang komend jaar onbemande militaire luchtvaartuigen laten bouwen.

Woordvoerder leger Israël: Hamas-hoofdkwartier in het zuiden van Gaza bestormd: Het Israëlische leger zegt dat het een hoofdkwartier van Hamas in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook heeft bestormd. Ook een inlichtingendienst van Hamas was daar gevestigd, volgens een Israëlische legerwoordvoerder. De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Van Barneveld op WK hard onderuit tegen wonderkind Littler: Het aanstormende supertalent is de kampioen van weleer ruimschoots de baas in Londen. De 56-jarige Raymond van Barneveld moest in de achtste finales van het WK darts in Alexandra Palace zijn meerdere erkennen in de 16-jarige Luke 'The Nuke' Littler. De Engelsman won met 4-1.

En dan nog even dit:

Vanwege de verwachte harde wind en regen tijdens de jaarwisseling is het traditionele vreugdevuur in Scheveningen een dag eerder aangestoken: