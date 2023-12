'Slavernijmuseum moet menselijk zijn en niet alleen zwarte verhalen vertellen'

Het Nationaal Slavernijmuseum krijgt steeds meer vorm. De initiatiefnemers doen inspiratie op bij buitenlandse slavernijmusea. De belangrijkste les die ze krijgen: 'vermenselijk' het onderwerp. "Als het alleen over slavernij gaat, zal het de aandacht niet vasthouden."

Het zijn de woorden van Lonnie Bunch, directeur van het National Museum of African American History and Culture in Washington. Zijn museum is een succes: sinds de opening in 2016 kwamen al ruim 10 miljoen bezoekers langs.

"Je moet het persoonlijk maken", zegt Bunch. "In mijn museum zijn alle verhalen over slavernij, migratie, werk of sport teruggebracht naar de menselijke maat. Zodat mensen betrokken raken."

Dat moet ook gebeuren bij het Nederlandse slavernijmuseum. Als alles volgens plan verloopt, opent dat museum in 2029 in Amsterdam. Op welke plek dat gebeurt is nog niet bekend.

Reis naar Amerika

Initiatiefnemers John Leerdam, Peggy Brandon en David Brandwagt bezochten in Washington het Amerikaanse slavernijmuseum. Een inspirerende trip, zegt Leerdam. Hij is niet alleen onder de indruk van wat hij in het museum zag, maar ook van het twaalf à dertien jaar durende voorwerk dat directeur Bunch verrichte voordat het museum opende.

Dat deed Bunch onder meer door in gesprek te gaan met Amerikaanse burgers. Die gesprekken bepaalden mede welke verhalen het museum zou gaan vertellen.

Datzelfde doen nu ook de initiatiefnemers van het Nederlandse slavernijmuseum. Ze houden niet alleen bijeenkomsten in Amsterdam, maar ook in andere steden, zoals Almere en Tilburg. En dat leidt soms tot emotionele gesprekken: