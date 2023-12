Rechtszaak zangeres Paula Abdul tegen producent wegens aanranding

De Amerikaanse zangeres en American Idol-ster Paula Abdul heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Britse producent Nigel Lythgoe (74) wegens aanranding. De artieste zegt dat ze is misbruikt toen de twee samenwerkten bij twee talentenshows, American Idol en So You Think You Can Dance.

Volgens de 61-jarige Abdul, die eind jaren 80 wereldwijd meerdere hits had, vond het eerste geval van aanranding ruim twintig jaar geleden plaats. Lythgoe zou haar hebben belaagd in een lift in het hotel waar ze verbleven, maar ze besloot het incident stil te houden uit angst weggestuurd te worden bij American Idol.

Beschuldigingen ontkend

Het tweede incident gebeurde ruim tien jaar later. Tijdens een samenzijn in Lythgoes huis, waarvan Abdul dacht dat het om een zakelijke bespreking zou gaan, randde hij haar opnieuw aan en zei hij dat ze samen "een geweldig power-koppel" zouden vormen, aldus de Amerikaanse artieste.

Abdul zegt verder dat ze heeft gezien dat Lythgoe ook een assistente lastigviel bij de opnames van So You Think You Can Dance.

Lythgoe heeft de beschuldigingen ontkend, meldt entertainmentwebsite TMZ. Hij had naar eigen zeggen een meer dan twee decennia "platonische vriendschap" met Paula Abdul. "Uit het niets verneem ik deze claims uit de media en ik wil er duidelijk over zijn: ze zijn niet alleen onwaar, ze zijn diep beledigend voor mij en alles waar ik voor sta."

Abdul heeft de rechtszaak nog net op tijd aangespannen voor het verstrijken van een deadline voor het melden van oude zaken onder een speciale wet tegen seksueel misbruik en het afdekken daarvan. Die deadline verstrijkt op 31 december.