Brandweer druk met vuurwerkschade in meerdere plaatsen

De brandweer is vannacht op meerdere plaatsen druk met vuurwerkschade. Het gaat veelal om autobranden en in brand gestoken afvalcontainers.

In Veldhoven zijn vier auto's uitgebrand. Het zou onder meer gaan om voertuigen van een kinderdagverblijf. In de omgeving van de brand werden vuurwerkresten gevonden.

Ook in Emmen brandde een auto uit, volgens getuigen door vuurwerk. Elders in Drenthe, in de plaats Roden, ontstond brand bij een huis na een harde knal. Omwonenden zagen jongeren wegrennen.

In het Gelderse Poederoijen, bij Zaltbommel ging een caravan in vlammen op. Elders in de Bommelerwaard werden meer brandjes gemeld. Op zeker vier plaatsen werden autobanden in brand gestoken.

Samenscholingsverbod

In het Zeeuwse Krabbendijke geldt sinds zaterdagmiddag een samenscholingsverbod. Dat werd afgekondigd na incidenten met vandalisme, brandstichting en het afsteken van illegaal vuurwerk. Volgens de gemeente ontstonden er gevaarlijke situaties.

Ook vannacht moest de politie in actie komen om het verbod te handhaven. Vanavond om 23.00 uur loopt het samenscholingsverbod in de Zeeuwse plaats af.