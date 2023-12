Tennisduel in Australië stilgelegd vanwege gifslang op de baan

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na het afvoeren van het 50 centimeter lange reptiel werd de wedstrijd uitgespeeld. Thiem, die de eerste set nog had verloren, wist de match na het incident in zijn voordeel om te buigen.

De nummer 98 van de wereld won in drie sets en zei na afloop dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt. "Ik zal dit zeker nooit vergeten. Ik houd echt van dieren, zeker exotische soorten, maar ze zeiden dat die slang heel giftig was en dicht bij de ballenjongens kwam, dus het was een erge gevaarlijke situatie", aldus de Oostenrijkse tennisser.

Op X werd deze foto van de slang gedeeld: