Boete en begrip voor Van der Poel: 'Maar wie wint er nu? Die pestende supporter'

Slim was het niet, daar zijn oud-veldrijders Sven Nys en Richard Groenendaal het over eens. Maar ze kunnen wel begrip opbrengen voor het spugen van Mathieu van der Poel naar een toeschouwer. In de laatste ronde van de wereldbekerveldrit in het Zeeuwse Hulst liet Mathieu van der Poel zijn frustraties de vrije loop. Met een stevige en welgemikte fluim spuugde hij richting een groepje toeschouwers. De groep zou hem uitgescholden hebben en bekogeld hebben met bier en mogelijk zelfs urine. "Ik was het een beetje beu...", verklaarde Van der Poel na afloop. "Het begon al bij het inrijden. Dat je niet voor mij bent, dat vind ik prima. Maar dat boeroepen tegen wie dan ook, dat vind ik niet oké." Dat de aandacht nu uitgaat naar het spuugincident en niet naar de afsluiting van een fenomenaal seizoen neemt Van der Poel voor lief. "Ik ben er klaar mee om dit elke week dit over me heen te krijgen. Dat hoef ik me niet te laten doen."

Kleine boete voor Van der Poel De UCI heeft Mathieu van der Poel een boete van 250 Zwitserse frank (zo'n 270 euro) opgelegd vanwege het spuugincident. Bondscoach Gerben de Knegt laat tegenover de NOS weten dat hij er niet vanuit gaat dat er verdere sancties zullen volgen. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal hij dat uiterlijk dinsdag horen. De volgende wereldbekerwedstrijd is op zondag 7 januari in Zonhoven.

Nys oordeelt mild over Van der Poel. "Ik begrijp Mathieu heel goed. Maar je komt er als verliezer uit als je zo reageert. En ik denk dat hij dat ook wel zal beseffen inmiddels." Nys weet waarover hij praat. In zijn lange en rijke carrière kreeg de Vlaming zelf te maken met pesterijen vanuit het publiek. Nog altijd is hij een spil in het veldritcircuit, als analist en vooral als ploegleider van onder meer zijn zoon Thibau. Én hij is betrokken bij de organisatie van de eerstvolgende veldrit waar Van der Poel aan de start verschijnt, de GP Sven Nys in zijn woonplaats Baal op 1 januari.

Sven Nys moedigt zijn zoon Thibau aan bij de Koppenbergcross op 1 november. - Foto: AFP

"Dit is niet nieuw, hè", benadrukt Nys op voorhand. "Ik heb het nooit anders gekend, al snap ik niet dat er supporters zijn die zo langs het parcours willen staan. Soms wordt de frustratie te groot en dan loopt de emmer over. Maar je kunt beter niet reageren. Want wie wint er nu? Die pestende supporter." Afgunst, rivaliteit en alcohol Hoe het komt? "Als iemand heel dominant is en er zo bovenuit steekt als Mathieu, dan zijn er altijd mensen die hem graag op zijn bek zien gaan. Noem het jaloezie of afgunst, ik weet het niet. In het veldrijden is er ook altijd een rivaliteit tussen België en Nederland. En uiteindelijk speelt alcohol altijd een grote rol: als er een pintje gedronken wordt, dan denken mensen al snel dat alles geoorloofd is." "Stel je voor dat je elke dag op je werk komt en dan overgoten wordt met bier en verwensingen", zegt Nys. "De renners zijn elke dag met hun vak bezig, trainen elke dag, letten op hun eten. En dan kom je op de cross en hoor je alleen dat boegeroep."

Een incident als vandaag kan lang doorwerken, weet Nys. Zelf ging hij jarenlang gebukt onder de hoon van het eigen Belgische publiek, nadat hij in 2000 bij het WK in Sint-Michielsgestel geweigerd had om achter Rabobank-ploeggenoot Richard Groenendaal aan te rijden. Vuistslag De nog piepjonge Nys werd het 'landverraad' zwaar aangerekend en ging daarna bij iedere cross gebukt onder de hoon van een deel van het publiek. Sterke schouders die dat moeten dragen. En dat gold ook voor Groenendaal, die amper kon genieten van zijn regenboogtrui. "Bij Richard werd het alleen maar erger. Hij heeft er zoveel last van gehad, dat hij er zelfs slechter door ging rijden." Bijna twee jaar later in Diegem kookte Groenendaal hem het potje over. Met een ferme vuistslag diende hij een vuilbekkende fan van repliek.

In 2001 keek Groenendaal bij de VRT terug op de vuistslag die hij uitdeelde aan een toeschouwer.

Groenendaal kreeg uiteindelijk alleen een waarschuwing van de UCI. Ook hij kan zich inleven in Van der Poel. "Het is natuurlijk niet goed te praten", laat hij weten aan de NOS. "Maar mensen die dit veroordelen hebben het zelf nooit meegemaakt." Nys haalt verhaal Twaalf jaar en meer dan 200 overwinningen (waaronder zijn eerste van twee wereldtitels) later haalde Nys zijn gram. In 2012 sprong de inmiddels geroutineerde coureur in Loenhout van de fiets en kroop onder de afscheiding door om een supporter die een bierbeker tegen hem aan had gegooid in de kraag te grijpen. "Dat was wel een andere situatie dan bij Mathieu", vindt Nys. "Ik had een slechte dag en niets meer te verliezen. Ik heb zelfs een paar ronden zitten nadenken hoe ik die supporters die de hele dag aan het schelden waren en met bier gooiden tot de orde zou roepen. Uiteindelijk ben ik van de fiets gestapt en heb die jongen gevraagd waarom hij dat deed. De boodschap kwam aan, geloof ik."

Bekijk hieronder de beelden van Sven Nys, die in 2012 een supporter in de kraag grijpt.

"Misschien was dat wel een betere reactie geweest voor Mathieu", oppert Nys. "Maar dat kan natuurlijk niet als je voor de overwinning rijdt." Karatetrap van Wellens Het lijkt erop dat Van der Poel wegkomt met een milde boete van de UCI. Wat Nys betreft volgen er verder geen ingrijpende sancties. In het verleden was dat ook zelden het geval. "Ik herinner me nog het incident met Bart Wellens in 2011. Wellens deelde in Overijse een karatetrap uit aan een supporter en werd daarop uit de wedstrijd genomen. De volgende dag heeft Wellens nog een persconferentie gehouden om uit te leggen hoe het is als coureur."

Bekijk hieronder de karetetrap van oud-wereldkampioen Bart Wellens tijdens de veldrit in Overijse in 2011.