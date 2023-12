Van Barneveld op WK hard onderuit tegen wonderkind Littler: 4-1

Het aanstormende supertalent is de kampioen van weleer ruimschoots de baas in Londen. De 56-jarige Raymond van Barneveld moet in de achtste finales van het WK darts in Alexandra Palace zijn meerdere erkennen in de 16-jarige Luke 'The Nuke' Littler. De Engelsman wint met 4-1.

Vol verwachting werd uitgekeken naar de confrontatie tussen het wonderkind en de vijfvoudig wereldkampioen. Michael van Gerwen voorspelde dat Van Barneveld de jongeling zou "slopen" en daar was 'Barney' het eigenlijk wel mee eens.

De realiteit was vanavond anders. Jeugdwereldkampioen Littler liet in de eerste leg al twee 180's noteren, gooide 82 uit voor winst van de eerste set en zette daarmee de toon. Hoewel Van Barneveld niet slecht gooide, goed zelfs, was Littler simpelweg beter. De Brit pakte na een 12-darter ook de tweede set met 3-1.