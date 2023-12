Eurostar-treinen rijden weer volgens normale dienstregeling

De Eurostar-treinen tussen Londen en Brussel, Parijs en Amsterdam rijden zondag weer volgens de normale dienstregeling. Zaterdag werden alle treinen geannuleerd vanwege een ondergelopen tunnelbuis onder de Theems in Londen.

In totaal werden 41 ritten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers waren gestrand.

De tunnel in de buurt van het station Ebbsfleet International liep onder water als gevolg van noodweer in het Verenigd Koninkrijk. Op beelden was te zien dat het spoor volledig onder water stond. De brandweer heeft het water weggepompt.

Op het station London St Pancras was het een chaos met gestrande reizigers en ook op het station van Brussel-Zuid wachtten honderden mensen op nieuws over hun treinreis.

Eurostar zei de problemen te betreuren. "We begrijpen dat dit een cruciaal moment is om naar huis te gaan, aan het einde van de feestdagen en in de aanloop naar Nieuwjaar", zei een woordvoerder vanmiddag.

"Hopelijk komen we op onze plaats van bestemming aan", reageerde een reiziger in Londen: