In Midden-Limburg is iemand om het leven gekomen door een ongeluk met vuurwerk. In het dorp Neeritter wilden twee personen vuurwerk afsteken en daarbij ging iets mis, meldt de politie.

Het vuurwerk ontplofte in een tuin aan de Rutjensstraat. Onduidelijk is wat er precies misging. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.