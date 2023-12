The Full Monty-acteur Tom Wilkinson (75) overleden

Wilkinson speelde in meer dan 130 films en series. Een van zijn bekendste rollen was die van de werkloze metaalarbeider Gerard in The Full Monty (1997). Samen met vijf anderen besluit Gerard een striptease-act te doen om aan geld te komen. Wilkinson won een Bafta-award voor zijn bijdrage.

De Britse acteur Tom Wilkinson is op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft bekendgemaakt dat hij thuis plotseling is gestorven. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Voor zijn hoofdrol in In the Bedroom (2001) en zijn bijrol in Michael Clayton (2007) kreeg Wilkinson een Oscarnominatie.

Hij was ook tegenspeler van Jackie Chan in Rush Hour, en had rolletjes in grote titels als The Grand Budapest Hotel, Valkyrie en Eternal Sunshine of the Spotless Mind.