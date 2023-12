Fenomeen Carlsen prolongeert wereldtitels in snelschaakvarianten blitz en rapid

Of het nou schaakpartijen zijn van zes uur of van een kwartier, Magnus Carlsen blijft moeilijk te verslaan. De Noorse nummer één van de wereld heeft in het Oezbeekse Samarkand zijn vijfde wereldtitel rapid-schaken gewonnen en was voor de zevende keer de beste in de blitz-variant.

In het blitz-schaken beginnen de schakers slechts met drie minuten op de klok en krijgen ze er per zet twee seconden extra bij. Zo duren de potjes veel minder lang dan in het klassieke schaken. Aantrekkelijker voor de kijker, veelzijdiger voor de schakers en daarom volgens meerdere grootmeesters de toekomst van het schaken.

Carlsen kwam zaterdag uit op 16 punten in 21 partijen. De Rus Daniil Doebov werd tweede met 15,5 punten.

Carlsen, al jarenlang het uithangbord van de schaaksport, zei eind vorig jaar dat hij het niet meer zag zitten om zijn wereldtitel te verdedigen in het klassieke schaken. In plaats daarvan richt hij zich op de moderne en kortere varianten.

In het Rapid-speelformat, dat donderdag al eindigde, krijgen de schakers iets meer bedenktijd. Ze beginnen met vijftien minuten op de klok en bij iedere zet komen er tien seconden bij.

In Samarkand scoorde Carlsen in dertien partijen tien punten. De Noor won er zeven en speelde zes keer remise. De Rus Vladimir Fedosejev, die voor Slovenië uitkomt, eindigde als tweede met een half punt minder.

Nederlanders

De Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest deden ook mee in beide kampioenschappen snelschaak en eindigden in de subtop. In het rapid-schaken haalden zij beiden 8,5 punten, goed voor een gedeelde vijftiende plaats. Bij het blitz-schaken eindigde Giri als dertiende en Van Foreest werd 26ste.

De twee Nederlandse grootmeesters doen in januari weer mee in het schaaktoernooi Tata Steel Chess in Wijk aan Zee, waar in de klassieke variant wordt gespeeld. Carlsen ontbreekt daar.