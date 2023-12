Voor 105 miljoen euro aan vuurwerk gekocht, iets minder dan vorig jaar

Nederlanders hebben dit jaar voor zo'n 105 miljoen euro aan vuurwerk aangeschaft in eigen land, schat de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Dat is iets minder dan vorig jaar, toen een recordomzet van 110 miljoen euro werd behaald.

De afgelopen drie dagen mocht er in ruim 900 winkels vuurwerk worden verkocht worden. Oudejaarsdag is dit jaar geen verkoopdag omdat het op een zondag valt.

Volgens de belangenvereniging is er iets minder aan zogenoemd F1-vuurwerk verkocht. Dit is de lichtste categorie vuurwerk, zoals sterretjes, knalerwten en kleine fonteintjes, die het gehele jaar mogen worden afgestoken. De verkoop van het vuurwerk in de categorie F2 (onder meer cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes) is gelijk gebleven.

Vuurwerk kopen in Duitsland

BPN verwacht desondanks dat er dit jaar meer vuurwerk de lucht in gaat dan vorig jaar. Dat komt met name omdat er naar schatting voor 10 miljoen euro aan vuurwerk is gekocht in Duitsland. Volgens de belangenvereniging is dat meer dan ooit.

