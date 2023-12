'Feuerwerkstouristen' halen Duitse supermarkten leeg: 'voor 4000 euro gekocht'

In de supermarkten die nog wel voorraad hebben, is het de hele dag filelopen met winkelwagentjes. Bij een willekeurige steekproef blijkt dat dit keer vooral de 'potten' in trek zijn. Dat zijn dozen vol met veelkleurig vuurwerk, die je maar één keer hoeft aan te steken en daarna soms meer dan 200 'shots' opleveren.

Overal wordt Nederlandssprekend personeel ingezet voor de leeftijdscontrole (18 jaar). Op enorme parkeerterreinen proberen verkeersregelaars de toestroom aan gele kentekens in goede banen te leiden. Een grote supermarkt in Oberhausen ging donderdag al om 05.00 uur open om de Nederlandse Feuerwerkstouristen ter wille te zijn. Diezelfde middag was daar geen knaller meer te krijgen.

Het is inmiddels een traditie die net zo goed bij de jaarwisseling hoort als oliebollen en de oudejaarsconference. Na de kerstdagen springen Nederlanders massaal in de auto om over de grens vuurwerk te kopen. Duitse winkels springen al even massaal in op de Ansturm uit Nederland.

Donderdag startte de verkoop van vuurwerk in Nederland, maar ook in Duitsland. Vanwege de minder strenge regels en de lagere prijs trekken veel Nederlanders de grens over om hun pijlen en potten aan te schaffen. - NOS

"Het is toch siervuurwerk dat ze hier verkopen", vertelt een jonge Nederlander met een stapel dozen op een winderig parkeerterrein in Bad Bentheim. "In Nederland mag toch niks meer."

"Ik kom hier al jaren. In Nederland haal ik niks meer", zegt ook een ander, terwijl hij zijn auto vollaadt. De bestuurder van een Nederlands bestelbusje iets verderop op het parkeerterrein steekt zijn handen bijna wanhopig in de lucht, als hem wordt gevraagd wat hij allemaal heeft aangeschaft. Net daarvoor heeft hij samen met vijf vrienden ten minste dertig dozen met vuurwerk uit de supermarkt in hun busje geladen.

Ouderwets knalwerk

In Duitsland moet vuurwerk overigens aan dezelfde eisen voldoen als in Nederland. Er is één verschil: in Duitsland kun je nog tamelijk eenvoudig ouderwets knalwerk aanschaffen terwijl dat in Nederland nu al jaren verboden is. In ieder geval één Nederlander in Bad Bentheim geeft toe dat hij speciaal daarvoor heen en weer rijdt. "Even een paar rotjes kopen", zegt hij. ""Ze moeten heel rap een keer normaal gaan doen met al dat beleid in Nederland. Het motiveert mij alleen maar meer om illegaal spul uit Duitsland en Polen in huis te halen."