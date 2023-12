Van Gerwen treft publiekslieveling Williams in kwartfinale WK: 'Don't mention the war'

Nadat hij in een spannend gevecht de eerste set al had afgesnoept van zijn tegenstander, won Williams de harten van het publiek door achteloos de maximale finish van 170 te gooien.

Williams, de nummer 52 van de wereld, beleeft de week van zijn dartsleven en geniet daar met volle teugen van. Tegen Heta, die in de vorige ronde Berry van Peer de weg versperde, had niet veel tijd nodig om het publiek in Alexandra Palace op de banken te krijgen.

Michael van Gerwen neemt het in de kwartfinales van het WK darten in Londen op tegen publiekslieveling Scott Williams. De Engelsman, die in de eerste ronde Danny Noppert naar huis stuurde, rekende met steun van het publiek gedecideerd af met de Australiër Damon Heta: 4-1.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ook daarna bleef de 33-jarige darter uit Boston in het oosten van Engeland strooien met hoge finishes en zelfs een 'no-look' 180. Ook ging hij nog even de strijd aan met de 'Ally Pally Wasp' , maar die strijd bleef onbeslist.

'Don't mention the war'

In een beroemde sketch in de Britse comedyserie Fawlty Towers wringt acteur John Cleese zich als hoteleigenaar in allerlei bochten om zijn Duitse gasten niet te schofferen. Door die sketch werd de uitspraak 'Don't mention the war' wereldberoemd. Williams, die bezig is aan zijn tweede WK, was die les eerder deze week even vergeten.

Na zijn zwaarbevochten zege op de Duitser Martin Schindler (4-3) grapte hij in een interview met Sky Sports voor een zaal met buitengewoon veel Duitse fans: "Ik heb nog nooit zoveel steun van het publiek gevoeld. Ik weet dat we twee wereldoorlogen een WK voetbal hebben gewonnen. De Duitse fans waren ook fantastisch! Wat een geweldige wedstrijd, ik denk dat de neutrale toeschouwers genoten hebben".

Later bood hij op X zijn excuses aan voor zijn oorlogsreferentie, maar desondanks ontving hij zoveel haatberichten dat Williams zijn account op het voormalige Twitter heeft verwijderd.

Een ding is zeker: zondag in de kwartfinales zal Van Gerwen - die nog geen set afstond dit WK - het opnemen tegen een in blakende vorm verkerende Williams én het Engelse publiek.