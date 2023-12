Milan sluit jaar af met nipte zege, oud-Ajacied Lucca zet Bologna terug op aarde

AC Milan is het jaar geëindigd met een nipte 1-0 overwinning op Sassuolo. Dat was een opluchting voor de rossoneri, want de recente resultaten waren wisselvallig met een zege, een gelijkspel en een nederlaag in de laatste drie duels in de Serie A.

Sassuolo versloeg in september Juventus en Internazionale, maar won daarna nog maar één keer en zakte weg naar de vijftiende plaats. Nummer drie AC Milan, met Tijjani Reijnders zoals altijd dit seizoen in de basis, kwam voor rust niet verder dan wat halve kansjes en twee afgekeurde goals (buitenspel).

Na de pauze werden de bezoekers brutaler, maar drie schoten leverden niets op. Prompt sloeg de thuisclub toe: Christian Pulisic scoorde met een stift na een mooie steekpass van Ismaël Bennacer. Milan had wat het wilde, liet de bal aan Sassuolo en kwam via invaller Samuel Chukwueze nog bijna op 2-0.