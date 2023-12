Zeker 18 Russische doden in Belgorod, Rusland slaat terug in Charkiv

Daarnaast raakten volgens Rusland 111 mensen gewond in Belgorod, dat zo'n dertig kilometer van de Oekraïense grens ligt. Op beelden van het Russische persbureau RIA zijn onder meer uitgebrande auto's te zien.

Onder de doden zouden twee kinderen zijn. Daarnaast raakten volgens Rusland 108 mensen gewond in Belgorod, dat zo'n dertig kilometer van de Oekraïense grens ligt. - NOS

Volgens de Oekraïense luchtmacht waren dat de grootste aanvallen sinds het uitbreken van de oorlog, bijna twee jaar geleden. President Zelensky heeft inmiddels bekendgemaakt dat het dodental van gisteren is opgelopen naar 39 mensen . Er vielen 159 gewonden en 120 steden en dorpen werden door de aanvallen getroffen, laat hij weten.

Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval niet opgeëist, maar doet dat zelden in dit soort gevallen. Wel zeggen bronnen tegen Oekraïense media dat het gaat om een vergelding voor de grootscheepse Russische aanvallen van gisteren .

Volgens de Russen was het een "willekeurige aanval door het regime in Kyiv", met onder meer Vampire-raketten van Tsjechische makelij. Rusland wil dat de VN-Veiligheidsraad bij elkaar komt om de zaak te bespreken.

Belgorod is al vaker met raketten aangevallen, bijvoorbeeld in de zomer van 2022, maar nooit waren er zo veel slachtoffers. Rusland spreekt van een 'terroristische daad' van Oekraïne, volgens Moskou een reactie op het verlies van het stadje Marjinka en op de luchtaanvallen op Oekraïne van deze week. Zoals gebruikelijk zegt Moskou dat die uitsluitend waren gericht op militaire doelen, zelfs al vielen tientallen burgerdoden."

"De aanval op Belgorod heeft zeer waarschijnlijk te maken met de luchtaanvallen van gisteren op meerdere Oekraïense steden. Oekraïense media zeggen ook dat Oekraïne het gemunt had op militaire doelen, en dat de burgerslachtoffers het gevolg zijn van fouten gemaakt door de Russische luchtafweer.

Woordvoerders van de Russische regering zeiden na de Oekraïense vergeldingsaanval op Belgorod direct dat die niet onbestraft zou blijven. Kort erna werd het centrum van de Oekraïense stad Charkiv bestookt, waarbij volgens de Oekraïense autoriteiten zeker veertien mensen gewond raakten. Onder meer een hotel, een medische instelling en appartementencomplexen werden getroffen.

NOS-verslaggever Kysia Hekster kent het getroffen Kharkiv Palace-hotel goed. "Vorige week sliepen de cameraman, onze Oekraïense producer en ik er nog", zegt ze. "Het is een plek waar veel internationale journalisten en hulpverleners zitten, aan het centrale plein van Charkiv. Het hotel is speciaal voor het EK voetbal in 2012 gebouwd."

Toen Hekster en haar team vorige week vertrokken, spraken ze nog met de directeur. "Zij vertelde dat ze moeite heeft het hotel draaiende te houden omdat er veel minder journalisten komen nu de oorlog al zo lang duurt en de belangstelling afneemt. Ze zwaaide ons uit en we zeiden tegen haar dat we snel weer terug zouden komen. Het is heftig om de grote schade te zien van de Russische raketten."