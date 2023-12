Leerdam snelt op 1.000 meter naar vijfde NK-goud op rij, Kok baalt na val

Jutta Leerdam is in Heerenveen voor de vijfde keer op rij Nederlands kampioen op de 1.000 meter geworden. De regerend wereldkampioene was in Thialf een flinke maat te groot voor haar landgenoten. Antoinette Rijpma-De Jong en Isabel Grevelt veroverden dankzij hun podiumplaatsen ook een ticket voor de WK afstanden. Leerdam was als regerend wereldkampioene torenhoog favoriet voor de nationale titel. Op haar 25ste verjaardag hoopte ze zichzelf een nieuw baanrecord (dat al op haar naam stond, 1.12,80) cadeau te doen. Met 1.13,75 bleef ze daar ruim boven, maar Leerdam was wel ruim een seconde sneller dan Rijpma-De Jong. Grevelt gaf bijna twee seconden toe. Omdat Leerdam er op de 1.000 meter al het hele seizoen met kop en schouders bovenuit steekt, was het vooral de vraag wie zich als nummer twee en drie zouden plaatsen voor de WK afstanden (15-18 februari in Calgary). Val Kok Femke Kok, gisteren winnares van de 500 meter, was een van de kanshebbers voor die plaatsen. Maar na een val in het begin van haar race kon zij een goede klassering vergeten. Rijpma-De Jong moest alleen verder en zette met 1.14,91 toch een scherpe tijd neer.

Femke Kok baalt na haar val op de 1.000 meter - Foto: ANP

Naomi Verkerk kwam met 1.15,62 nog dicht in de buurt van het podium, maar in de slotrit dook Grevelt met 1.15,53 nipt onder die tijd. Aanwijsplek voor Kok? Kok kon na haar val fluiten naar het ticket voor de WK sprint. Dat startbewijs ging ook naar Leerdam, die gisteren tweede werd op de 500 meter. Mogelijk kan Kok nog wel worden aangewezen voor de WK afstanden op de 1.000 meter. De KNSB kan in bijzondere gevallen zelf rijders selecteren. Het is nog niet duidelijk of Kok daar aanspraak op maakt.

Jutta Leerdam op haar vijfde nationale titel op de 1.000 meter bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen - NOS