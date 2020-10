Wat een dag! Blaak en Van der Poel winnen de Ronde, Kelderman ruikt het roze

Chantal Van den Broek-Blaak werd wereldkampioen in Bergen en schreef nog veel meer prachtige koersen op haar naam. En nu staat ook de Ronde van Vlaanderen op haar palmares. "Ben heel blij dat ik hier eindelijk als eerste over de finish mag komen", zei ze stralend. "Dit is waar ik het hele seizoen voor getraind heb. Hier droomde ik van."

"Was echt alles of niks vandaag. Ik probeerde het al bovenaan de Kluisberg. maar toen Annemiek eroverheen klapte, zat ik best wel kapot. Op de Kwaremont was het wel het moment. We zaten er met z'n vieren, dus we konden het spel spelen. Pas bovenop de Paterberg, dacht ik dat het mogelijk was."

"Anna zei gisteren in de meeting al: meiden, ik ben hier voor jullie.