Kelderman komt net tekort voor roze • Van der Poel wint Ronde van Vlaanderen

Tao Geoghegan Hart wint de 15de etappe. Kelderman wordt tweede en pakt 6 bonificatieseconden. Dat is niet genoeg om het roze te pakken, want Almeida heeft gesprint en houdt nog 0.15 over op de Nederlander. Kelderman pakt vandaag 41 seconden terug op de rozetruidrager.

Voor de jonge Brit is het de eerste zege in een grote ronde, voor zijn ploeg Ineos is het al de vijfde deze Giro.