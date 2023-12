Winnende Van der Poel spuugt naar toeschouwer in Hulst

Voor de derde keer op rij heeft Mathieu van der Poel een wereldbekerwedstrijd in het veldrijden gewonnen. Zijn zege in het Zeeuwse Hulst werd overschaduwd door een incident in de slotfase, waarbij de wereldkampioen richting een toeschouwer spuugde. De toeschouwer vertoonde al sinds het inrijden "onsportief gedrag", verklaarde Van der Poel. "Daar heb ik al heel het jaar mee te maken en dat was ik beu." Van der Poel wilde niet herhalen wat de toeschouwer richting hem riep. "Maar het verpestte de sfeer wel een beetje. Dat je niet voor mij bent, vind ik prima. Maar dat boeroepen, vind ik niet oké." "Ik ben er een beetje klaar mee om elke week boegeroep over me heen te krijgen. Dat vind ik het niet waard", zei Van der Poel. Oppermachtig Van der Poel won de cross oppermachtig, hij kwam twaalf tellen eerder dan nummer twee Joris Nieuwenhuis over de finish. Lars van der Haar volgde op plek drie. De Sportman van het Jaar is dit seizoen een klasse apart in het veldrijden en won deze week in België ook de wereldbeker in Gavere, de Superprestigecross in Diegem en de Azencross in Loenhout. Van der Poel heeft deze winter alle zeven veldritten waar hij aan de start stond gewonnen.

Mathieu van der Poel - Foto: ANP

23.000 duizend toeschouwers waren naar het parcours in Zeeland gekomen om de zogenoemde 'grote drie' aan het werk te zien: Van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Laatstgenoemde was betrokken bij een vroege valpartij, direct na de eerste bocht. Hardloopwedstrijd Daarbij ging de fiets van Pidcock kapot. Zichtbaar balend probeerde de 24-jarige Engelsman zijn fiets op te lappen, zonder resultaat. Daardoor resteerde hem weinig anders dan rennend en met de fiets op de schouder de materiaalzone op te zoeken. Zo veranderde het begin van zijn veldrit ongewild in een hardloopwedstrijd die een kleine drie minuten zou duren. Ook het derde lid van de 'grote drie' kampte het onheil. In de tweede ronde maakte Van Aert een inschattingsfout en eindigde in de netten langs het veld. In tegenstelling tot Pidcock kreeg hij zijn fiets wel weer aan de praat, maar hij kon zijn grote achterstand niet meer goedmaken. Van der Poel ontsnapte aan alle chaos, al moest hij wel tweemaal vol in de remmen. Aan het begin van ronde drie liet hij de concurrentie achter zich.

Puck Pieterse wint in Hulst - Foto: ANP

In de slotfase van de wedstrijd, toen Van der Poel zorgeloos op weg was naar de winst, spuugde hij naar iemand in het publiek. Na acht rondjes kwam hij solo over de finish. Klassementsleider Eli Iserbyt had een offday en gaf op. Pieterse wint bij vrouwen Bij de vrouwen won Puck Pieterse deze elfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De 21-jarige Amersfoortse boekte in Zeeland de derde zege op rij. Ceylin del Carmen Alvarado, leidster in het klassement, werd tweede en Lucinda Brand kwam als derde over de eindstreep. Na een overtuigende start had Pieterse bij het ingaan van de tweede ronde (van de zes) een comfortabele voorsprong opgebouwd. Wereldkampioene Fem van Empel volgde op 10 seconden, Brand reed daar 3 seconden achter. In de derde ronde kwam wereldkampioen Van Empel ten val, toen ze moest remmen voor Brand. Bekijk hieronder de reacties van Pieterse en Alvarado na afloop van de wedstrijd:

In de slotfase beging leider Pieterse enkele stuurfouten, waardoor ze de helft van haar comfortabele voorsprong kwijtraakte. Daardoor werd de cross nog onverwacht spannend. Alvarado kwam bij een zware klim tot in het wiel van Pieterse, maar die behield haar koppositie en kwam 6 seconden eerder dan Alvarado over de eindstreep. Lucinda Brand eindigde op de derde plek, Van Empel volgde op plek vier.